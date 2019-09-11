«Выглядит неправдоподобно». Американские соседи рассказали о «шпионе» Смоленкове и его семье

Об исчезновении из Москвы сотрудника АП Смоленкова вместе с семьей стало известно в 2017 году. Однако о возможном «агенте США в Администрации президента России» заговорили только сейчас, с подачи западных СМИ, в частности, CNN. Известно, что Смоленков вместе с семьей поехал в отпуск в Черногорию, где и исчез в 2017 году. Следы россиянина затерялись, но сейчас, когда поднялся информационный шум вокруг его имени, нашелся даже дом, в котором он с семьей жил в Штатах.

Это самый большой особняк в городе Стаффорд под Вашингтоном. Район, где расположен дом, известен тем, что здесь покупают недвижимость в основном бывшие сотрудники ФБР, отставные военные и другие бывшие силовики и агенты. Сейчас особняк пуст: соседи рассказали, что какое-то время назад семья в полном составе, вместе с детьми собрала вещи и отбыла в неизвестном направлении.

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«Да, у него был русский акцент. Я познакомился с ним, когда они въезжали. Это было не помню точно когда, но до 4 июля прошлого года. Потому что фейерверки мы запускали вместе, все соседи», — вспомнил владелец дома напротив Грег Талли.

По его словам, в прошлом, 2018 году, он увидел, как на крыльцо дома вышла женщина с детьми, и подошел ближе, чтобы пригласить их отпраздновать вместе День независимости. Оказалось, что новая соседка не говорит по-английски. Ни ее имени, ни имени ее мужа Талли не вспомнил.

Не вспомнили имени странного жильца и на почте. Здесь подтвердили, что видели нового жильца, но как его зовут, сказать не смогли.

«Это самый большой дом в нашей округе. Они стали его пятыми владельцами за 15 лет, что странно, большая часть живущих тут — это первые владельцы с 2003 года», — добавил Талли.

По словам местного жителя, раньше в этом особняке жили медики, хирурги-кардиологи. До них дом занимал еще один медик, стоматолог. Еще раньше в доме жил агент ФБР, а до него — владелец охранной фирмы American Security.

«Этот район — это все ФБР», — рассказала еще одна соседка, Николь Клементс. Женщина знает, о чем говорит, потому что сама — бывшая сотрудница военной разведки США.

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По ее словам, в этом районе живут и военные. Объясняется это просто: неподалеку находится академия ФБР, тут же расположена база морской пехоты. Бывшая разведчица назвала странным то, что дом записан на настоящее имя Смоленкова.

«Представить не могу, что это сделано на его имя. Это выглядит неправдоподобно. Потому что просто это так легко найти», — добавила Клементс.

Сейчас местонахождение семьи Смоленковых остается неизвестным. Эксперты ранее предположили, что шум вокруг имени бывшего сотрудника АП президента России связан с наметившимся потеплением в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Кому-то разворот стран друг к другу очень не нравится. Поэтому будут использованы любые возможности и поводы, чтобы вновь отдалить Россию и США — вплоть до того, что из Смоленкова сделают «второго Скрипаля», благо метод уже опробован и обкатан и принес плоды в виде антироссийских санкций.