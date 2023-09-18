Мир 18 сентября 2023, 18:08 Сорос захотел уничтожить западную цивилизацию — Маск Маск заявил, что миллиардер Сорос стремится уничтожить западную цивилизацию РИА «Новости»

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Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что миллиардер и глава фонда «Открытое общество»* Джордж Сорос хочет уничтожить западную цивилизацию. Об этом написало РИА «Новости».

«Организация Сороса, похоже, не желает ничего иного, как уничтожения западной цивилизации», — заявил Маск.

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Ранее Сороса начали обвинять в эскалации миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза. При этом организация миллиардера, по данным издания Guardian, занимается вопросами безопасности мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища.

По мнению Маска, Сорос руководствовался не благими намерениями, когда создавал свои фонды, на самом деле миллиардер хочет уничтожить цивилизацию. Финансист ненавидит человечество, уверял глава компании Tesla.

Ранее Маск обвинил фонд «Открытое общество»* финансиста Джорджа Сороса в распространении дезинформации и попытках ограничить свободу слова.

* Фонд «Открытое общество», Open Society Foundations признан в России нежелательной организацией.