Сорос обвинил Трампа в сговоре с Facebook перед выборами

Трамп может провернуть предстоящие выборы в свою пользу при помощи соцсетей. Он уже договорился с Facebook о поддержке. Такую теорию заговора озвучил на Международном экономическом форуме в Давосе Сорос.

«Я думаю, что существует своего рода неформальная операция взаимопомощи или соглашение, развивающееся между [президентом США Дональдом] Трампом и Facebook», — цитирует Bloomberg миллиардера Джорджа Сороса.

89-летний финансист отметил, что Facebook может оказать Трампу неоценимую помощь в переизбрании. Чтобы нынешний глава Соединенных Штатов остался на второй срок, нужно всего лишь распространять фейковую информацию. Трамп, в свою очередь, мог пообещать Facebook защиту и покровительство. Сорос отметил, что очень переживает из-за возможного сговора и результатов выборов в 2020 году.

После победы на президентских выборах в 2017 году американские спецслужбы обвинили Трампа в связи с Москвой. По этой теории, Кремль вмешался в голосование, преследуя свои интересы. Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер вел расследование этого дела два года, однако никаких доказательств, что Россия вмешивалась в выборы главы американского государства, не нашел.