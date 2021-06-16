Сорокоградусная жара наступила в Калифорнии

Температура воздуха в американском штате Калифорнии поднялась до +41 градуса. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Люди массово отправились на пляжи. В штате частично сняли ограничения для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Им разрешили не носить маски. Также власти убрали лимиты на количество человек в компаниях и позволили не соблюдать социальную дистанцию.

Около 70% жителей Калифорнии уже привились. Сейчас там самая низкая заболеваемость по коронавирусу в США.