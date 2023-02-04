Мир 04 февраля 2023, 08:36 Соревнования в раздаче обещаний. В Германии призвали не давать Украине ложных надежд о ЕС Журналист ZDF Нойханн призвал ЕС не давать Украине ложных надежд на вступление в Евросоюз РИА «Новости»

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Лидеры стран Европы не должны давать Украине ложных надежд на вступление в ЕС. К такому выводу пришел журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойханн, подводя итоги саммита ЕС — Украина.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель соперничают, кто даст стране больше всего обещаний. Он обратил внимание, что политики испытывают друг к другу сердечную неприязнь.

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«Оба питают сердечную неприязнь друг к другу. <…> Кто найдет самые сильные символы, кто первым отправится на Украину, кто даст стране больше всего обещаний?» — указал он.

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Журналист обратил внимание, что Украине необходимо справиться с проблемой безудержной коррупции, но в целом страна заслужила поддержку Европы.

«Но она также заслуживает, чтобы высшие должностные лица Европы были честны с ней. И не давали ложных надежд», — заявил Нойханн.

Саммит Евросоюз — Украина состоялся в Киеве 3 февраля. На итоговой пресс-конференции глава Еврокомиссии рассказала, как посетила бомбоубежище.