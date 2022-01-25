Соревнования по каллиграфии среди школьников прошли в Японии

Соревнования по каллиграфии проходят в Японии среди школьников каждый год. Они соревнуются в умении рисовать иероглифы. Об этом сообщило РИА ФАН.

В финал «Гран-при по каллиграфии» участники должны были в танце изобразить иероглифы на огромном листе бумаги. Они репетировали свои номера несколько дней.

«Шесть минут на сцене казались долгим временем, мы репетировали, было проще, но стоять перед судьями, выступать, выражать свои мысли и чувства не просто», — рассказала одна из участников.