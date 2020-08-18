Соратница Тихановской заявила, что пересчитать голоса невозможно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что говорил с оппозицией о пересчете голосов. Противники действующего президента заявили, что не слышали предложения главы государства.

Глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова заметила в беседе с РИА «Новости», что не обладает подобной информацией.

«Никто нам ничего не предлагал», — заявила она.

Колесникова добавила, что сделать подобное невозможно — «очень много бюллетеней уничтожено».

«Там есть такая процедура — уничтожать бюллетени, поэтому пересчет голосов сейчас невозможен», — подчеркнула соратница Тихановской.

По словам Лукашенко, он предлагал оппозиции пересчитать голоса, но ей нужны новые выборы. Это предложение, выдвинутое в том числе Светланой Тихановской, он оценил критически.

На выборах президента Белоруссии 9 августа, по данным ЦИК, Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. На втором месте с результатом 10,1% оказалась Тихановская. Оппозиция не признала результаты голосования. В стране начались массовые протесты, а затем — забастовки.