Соратница Тихановской попросила белорусов не поддаваться на попытки их «задобрить»

Свою позицию Мария Колесникова озвучила в эфире Euroradio. Ее слова привел Telegram-канал радиостанции.

«Я лично это расцениваю как оскорбление всему белорусскому народу», — заявила Колесникова.

Награждение она назвала шагом к полицейскому государству и призвала белорусов не соглашаться с попытками их «успокоить и задобрить».

По мнению сторонницы Тихановской, нынешняя власть в стране не изменится. Она заявила, что за избиения и покалеченные «тысячи жизней» придется ответить.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Светлана Тихановская набрала 10,1%. Несогласные с итогом выборов вышли протестовать.