Соратника Трампа обвинили в сговоре с Арабскими Эмиратами

Председатель инаугурационного комитета бывшего президента США Дональда Трамп предпринимателя Тома Баррака арестовали по обвинению в сговоре с Объединенными Арабскими Эмиратами с целью повлиять на внешнюю политику бывшего американского лидера. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Также обвиняемым по делу проходят 27-летний американец Мэттью Граймз. Его задержали во вторник, 20 июля. Третьего фигуранта — 43-летнего гражданина ОАЭ Рашида аль-Малика Альшаххи пока не нашли.

По данным следствия, Баррак действовал в интересах арабского государства, пытаясь повлиять на внешнюю политику Дональда Трампа во время выборной кампании и после избрания его на пост президента США.

В суде прокурор заявил, что Граймз и Альшаххи пользовались дружбой Баррака и его прямым доступом к будущему президенту для продвижения политических целей иностранного государства, не раскрывая истинной приверженности.

По мнению правоохранителей предприниматель не только продвигал нужные идеи, но и раскрывал чиновникам из ОАЭ секретную информацию из Белого дома. В частности речь шла о позиции США по блокаде Катара, которую проводили ОАЭ и другие страны Ближнего Востока.

В обвинительном заключении говорится, что Баррак планировал и дальше оставаться в администрации Трампа, чтобы в дальнейшем продвигать интересы арабской страны. Своей вины предприниматель не признал.

Том Баррак — последний соратник Трампа, которому предъявили уголовное обвинение. Ранее под следствием оказались бывший председатель избирательной кампании и его заместитель, главный стратег предвыборного штаба, личный адвокат, финансовый директор и офицер безопасности.