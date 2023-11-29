Мир 29 ноября 2023, 04:35 Соратник Зеленского признался, что у командиров ВСУ нет плана боевых действий на 2024 год Арахамия: у командования ВСУ нет плана боевых действий на 2024 год РИА «Новости»

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Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины и соратник президента Владимира Зеленского Давид Арахамия в интервью украинской журналистке заявил, что у командования ВСУ нет плана боевых действий на 2024 год. Его слова привело РИА «Новости».

«Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», — заявил Арахамия.

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Арахамия заявил, что в Раде ждут военный план уже «много времени». По словам депутата, за составление плана отвечает генеральный штаб ВСУ, главнокомандующий Валерий Залужный и «все военные начальники».

Ранее депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Залужный должен уйти в отставку, так как не представил план боевых действий на следующий год. Военное руководство также ни слова не сказало об изменении самой армейской системы.