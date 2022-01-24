Соратник Зеленского ошибся в поздравлении и пожелал Украине единства «от Киева до Закарпатья»

Поздравление украинцев от депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Николая Тищенко вновь оказалось неудачным. Дело в том, что, говоря о Дне соборности, он забыл упомянуть половину областей страны.

Парламентарий поздравил соотечественников с Днем соборности в Fасеbооk. Он пожелал Украине единства «от Киева до Закарпатья».

«Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья», — заявил политик.

Киев располагается к центру от севера государства, а Закарпатская область — на западе Украины. Получается, что Тищенко обошел вниманием еще 13 областей, которые находятся к востоку от столицы.

Позже парламентарий, видимо, понял, что высказался некорректно, и удалил свой пост. Сейчас на его странице осталось лишь такое поздравление: «Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе».

День соборности Украины — это государственный праздник, который каждый год отмечают 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР). Это государство существовало менее полугода.

Ранее Тищенко уже ошибался во время публичных обращений к украинцам. Он в Рождество поздравил соотечественников с Пасхой. Депутат опубликовал в Facebook фото около елки и стихотворение, заканчивавшееся словами: «Христос Воскресе!» Комментаторы указали ему на ошибку, после чего он удалил пост.