Соратник Трампа назвал величайшую ошибку Байдена на Украине

Величайшей внешнеполитической ошибкой США со времен Второй мировой войны может стать стремление продвинуть НАТО к западным рубежам России за счет Украины. Такое мнение высказал в своей статье для издания The American Conservative экс-советник министра обороны в администрации бывшего главы государства Дональда Трампа Дуглас Макгрегор.

По мнению эксперта, американские власти ничего не помнят и ничему не учатся. Байден и однопартийное руководство в Вашингтоне лишь упрочивают господство в Евразии ведущих мировых экономических держав — России, Китая, Индии, Японии, Средней и Юго-Восточной Азии.

Макгрегор отметил, что СМИ на Западе пытаются выставить российского президента и вооруженные силы страны в неприглядном свете, что создает впечатление, что Байден хватается за любую легенду, которая хоть немного вписывается в его риторику. Однако скрывая истинные причины сложившейся ситуации — расширение НАТО на восток за счет Украины — изменить стратегическую реальность США уже не получится.

При это Россия, учитывая географическую близость к Украине, имеет почти неограниченный доступ к резервам военной силы, техники и огневой мощи. Таким образом, ВКС РФ и сухопутные войска могут «методично и точечно сметать сопротивление», резюмирует Макгрегор.

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс назвал Байдена худшим правителем в современной истории страны. За последние 14 месяцев, которые Байден находится у власти, как указал политик, инфляция в Штатах достигла 40-летнего максимума. Также в Америке на 70% подскочили цены на бензин.