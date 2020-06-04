Соратник Саакашвили призвал грузин готовиться к революции вместо выборов

Оппозиция Грузии сейчас должна не вести консультации о выборах, а «готовиться к революции, забастовкам, пикетам, сопротивлению». Соратник бывшего президента Михаила Саакашвили призвал создавать ревкомы в городах и селах, а также отряды сопротивления для возможных столкновений.

Арвеладзе посоветовал запастись шлемами и масками. Эта амуниция пригодится в случае необходимости выдержать атаки правоохранителей.

«Выборы только тогда имеют смысл, если ты готов к революции», — заявил Арвеладзе.

Арвеладзе получил высшее образование на Украине. В начале 2000-х годов он примкнул к нынешнему главе украинского исполкома реформ Михаилу Саакашвили. В 2003 году политик активно участвовал в «революции роз» в Грузии. До смены властей в стране в 2012 году он занимал ряд ключевых должностей.

Саакашвили заочно осужден на родине на 3,5 года лишения свободы.