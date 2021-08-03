Соратник президента Сербии подал против него иск с обвинениями в связях с мафией

Один из самых близких соратников президента Сербии Александра Вучича подал иск о возбуждении уголовного дела по обвинению в связях с мафией. Таким образом заместитель в правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич пытается доказать невиновность сербского лидера.

«Я подал иск против Александра Вучича и главы МВД Александра Вулина. Иск составлен таким образом, чтобы расследовать, существовали ли связи руководства государства с кланом Беливука. Доказательства, которые мы приложили, очень ясны, мы перечислили все СМИ, которые об этом писали», — передал ТАСС слова Вучевича.

Ранее один из главарей преступной группировки футбольных болельщиков, Велько Беливук по кличке Воля-Неволя, при аресте заявил, что получал задания от президента. Подробности допроса были опубликованы во многих СМИ. В связях с мафией президента Сербии обвинил также один из лидеров сербской оппозиции, экс-мэр столицы страны, олигарх Драган Джилас.

В ответ на все обвинения Вучич заявил, что готов пройти проверку на полиграфе, а также подать на себя в суд, чтобы доказать свою невиновность.