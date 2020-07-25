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    25 июля 2020, 10:04

    Соратник Порошенко рассказал следствию правду о Майдане

    Алена Макаренко

    Давид Жвания, которого называют соратником бывшего президента Украины Петра Порошенко, хочет сдаться следствию. В коротком видеоролике он рассказал правду про Майдан, сообщил «Царьград».
    Соратник Порошенко рассказал следствию правду о Майдане

    Запись опубликована в Telegram-канале «Крокодил». Автор канала написал, что во время Майдана Жвания выступал вместе с Порошенко, на тот момент председателем Верховной рады Александром Турчиновым и нынешним мэром Киева Виталием Кличко. Теперь же бывший соратник экс-президента решил рассказать правду о захвате власти вышеперечисленными людьми.

    «Ирина Венедиктова, ау, тут человек с повинной пришел. Что-то делать будете? Где реакция правоохранительных органов?» — поинтересовался автор канала.

    В ролике Жвания обращается к следствию. Он готов дать все показания и сотрудничать с правоохранителями.

    Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос предупредил, что сейчас на Украине преобладают такие же революционные настроения, что и шесть лет назад. В стране зреет очередной Майдан.

    Украинский политолог Михаил Погребинский уверен, что нынешнее киевское руководство в лице президента Владимира Зеленского настолько слабо, что даже тысяча человек сможет его свергнуть.

    Новости SMI.FM