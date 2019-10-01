  • Соратник Ющенко предложил хитростью вернуть Крым в состав Украины

    01 октября 2019, 19:16

    Анастасия Карпеева

    Киеву необходимо действовать хитростью, чтобы вернуть Крым в состав Украины. Такое заявление сделал бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Соратник бывшего президента Украины Виктора Ющенко Евгений Червоненко выступил в эфире телеканала «112. Украина». Он отметил, что мировому сообществу не предоставили ни одного доказательства участия России в конфликте в Донбассе.

    «Факт ее участия не доказан. Понимаю, есть переодетые, есть частные военные», — сказал он.

    По его словам, Киев сам вызвал неприязнь у жителей полуострова.

    «Ющенко кричал еще в пятых — шестых годах: „Прекрати силой насаждать мову и школу“», — рассказал Червоненко.

    Червоненко предложил стратегию обмана по возвращению полуострова: «Вернуть Крым — это вернуть сознание людей, на своем примере показать, что у нас больше благосостояние и больше демократия. Другого не придумано».

    Он отметил, что Киеву нужно примириться с Донбассом. Но и здесь бывший министр предложил отказаться от откровенности.

    «Преступники должны быть наказаны. Не надо вытирать обиду из памяти, надо остановиться, зажать себя и начать работать», — заключил Евгений Червоненко.