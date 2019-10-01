Соратник Ющенко предложил хитростью вернуть Крым в состав Украины

Соратник бывшего президента Украины Виктора Ющенко Евгений Червоненко выступил в эфире телеканала «112. Украина». Он отметил, что мировому сообществу не предоставили ни одного доказательства участия России в конфликте в Донбассе.

«Факт ее участия не доказан. Понимаю, есть переодетые, есть частные военные», — сказал он.

По его словам, Киев сам вызвал неприязнь у жителей полуострова.

«Ющенко кричал еще в пятых — шестых годах: „Прекрати силой насаждать мову и школу“», — рассказал Червоненко.

Червоненко предложил стратегию обмана по возвращению полуострова: «Вернуть Крым — это вернуть сознание людей, на своем примере показать, что у нас больше благосостояние и больше демократия. Другого не придумано».

Он отметил, что Киеву нужно примириться с Донбассом. Но и здесь бывший министр предложил отказаться от откровенности.

«Преступники должны быть наказаны. Не надо вытирать обиду из памяти, надо остановиться, зажать себя и начать работать», — заключил Евгений Червоненко.