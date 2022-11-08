Соратник Эрдогана заявил, что США оказались в состоянии опасного хаоса | 360°

Мир 08 ноября 2022, 12:27 Соратник Эрдогана заявил, что США оказались в состоянии опасного хаоса Соратник Эрдогана Бахчели: США зашли в политический и экономический тупик Публичное достояние

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США находятся в состоянии хаоса и на фоне этого способны оказывать негативное влияние на другие страны, заявил глава турецкой Партии националистического движения и соратник президента страны Девлет Бахчели. Политик также указал на плачевное состояние экономики и социальной сферы Соединенных Штатов, сообщил ТАСС.

«США пребывают в тисках социального, экономического и политического тупика», — подчеркнул Бахчели в ходе выступления в парламенте.

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Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов обвинил западные страны в принуждении турецких властей к антироссийским санкциям. Дипломат указал, что Турция не хочет этого, и поэтому постоянно ощущает на себе давление.

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По мнению Ерхова, турецкая сторона планирует сохранять контакты и отношения как с Россией, так и с Украиной. Властям Турции хочется претендовать на посредническую роль между этими странами, добавил он.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что хотят предложить продлить на год зерновую сделку по вывозу сельхозпродукции из украинских портов. Действующий договор заканчивается 19 ноября.