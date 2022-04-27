Сопровождавшая кортеж Пашиняна машина насмерть сбила беременную девушку. Видео

Сопровождавший кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна сбил 29-летнюю беременную женщину, когда она пыталась перебежать дорогу. Видео с происшествием опубликовал Telegram-канал «Sputnik Армения».

На опубликованных кадрах видно, как женщина попадает под колеса внедорожника, а вслед за ним проезжает еще несколько автомобилей, из которых ни один не остановился.

По данным журналистов, наезд произошел в минувший вторник на пересечении улиц Пароняна и Лео в Ереване. Водитель сначала скрылся с места преступления, но после вернулся.

Следственный комитет Армении сообщил, что водителя задержали. В официальных сообщениях подтверждения, что машина сопровождала кортеж Пашиняна, нет, но об этом говорили очевидцы и журналисты.

Пострадавшую девушку доставили в медицинский центр «Наири», где она скончалась. Эту информацию изданию Yerevan․Today Rus подтвердили в полиции.

Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находился командир офицерского взвода дорожной полиции. Погибшая работала в сфере информационных технологий. Летом у нее должен был родиться первый ребенок.