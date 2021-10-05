Сопроводили под хинкали: появились кадры задержания Саакашвили

Видео ареста бывшего президента Михаила Саакашвили в тбилисской квартире появилось в Сети. На кадрах видно, что политика задержали во время ужина.

На столе можно заметить две бутылки водки, написало агентство «Sputnik Грузия», которое и показало кадры задержания.

Саакашвили задержали 1 октября. По предварительным данным, он прибыл Грузию, спрятавшись в контейнер с продуктами, которые пришел из Одессы. В грузовике экс-президент пробыл двое суток. Потом он поехал в Батуми, а затем в Тбилиси, где скрывался в одной из квартир.

Бывшему президенту Грузии вменяют должностные преступления, по двум делам ему заочно уже вынесли приговор — до шести лет лишения свободы. Остальные дела сейчас находятся в производстве. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение в незаконном пересечении государственной границы.

После ареста Саакашвили объявил голодовку и потребовал, чтобы его и задержанных из-за него людей отпустили на свободу. Он подчеркнул, что готов держать голодовку до конца жизни.