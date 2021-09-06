Сопротивление Панджшера перешло к методам партизанской войны

Силы сопротивления Панджшера не спешат сдаваться талибам* и переходят от обычной войне к партизанской. Об этом представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари заявил изданию Financial Times.

Боевики «Талибана»* распространяют по всем каналам пропагандистские заявления о том, что они якобы взяли провинцию Панджшер. Но это неправда, заявил представитель сил сопротивления.

«Войти в Панджшер не означает победить», — сказал он.

По словам Назари, еще 48 часов назад повстанцы вели обычную войну, но теперь переходят к партизанской. Сейчас они отступают в горы, откуда будут продолжать оказывать противостояние талибам*.

Лидер сил сопротивления Ахмад Масуд ранее призвал всех жителей Афганистана оказывать сопротивление боевикам, захватившим власть в стране.

Талибы* в понедельник заявили, что взяли под контроль Панджшер, объявив, что на этом война закончилась. Но повстанцы опровергли эти заявления.

«Талибан»* захватил власть в Афганистане в начале августа, на фоне вывода войск США.

*Талибы, «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России