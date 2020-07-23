Сооснователь Apple подал в суд на YouTube
Стив Возняк, сооснователь компании Apple, подал в суд на YouTube. Он недоволен тем, что компания допустила использование его образа в мошеннических видео. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на Bloomberg.
Возняк считает, что сервис не оперативно реагирует на запросы об удалении роликов с незаконным использованием чужих образов. «Мошенники использовали фотографии и видео Возняка, покинувшего Apple в 1985 году, чтобы убедить пользователей YouTube в том, что он устраивает раздачу биткоинов», — рассказали в агентстве.