Сообщника водителя-террориста из Ниццы задержали в Италии

На юге Италии задержали предполагаемого сообщника террориста, который в 2016 году врезался на грузовике в толпу прохожих в Ницце. Задержанный — 28-летний албанец Эндри Элеци, сообщила Сorriere della Sera.

Европейский ордер на арест выдали французские судебные органы. Задержание произошло в коммуне Спаранис, неподалеку от Неаполя.

Элези обвиняют в передаче оружия Мохамеду Лахуайеджу Бухлелю. В грузовике, которым управлял Бухлель, нашли пистолет и автомат Калашникова.

По данным Rai News, сообщник прибыл в Спаранис недавно и надеялся слиться с представителями местной албанской общины. Элези не посещал мечеть, однако его появление заметили полицейские.

Теракт произошел 14 июля 2016 года, когда во Франции отмечали День взятия Бастилии. Нападавший направил грузовик в толпу людей, которые смотрели фейерверк на Английской набережной. Затем он вышел из машины и открыл по прохожим огонь.

Погибли 86 человек, более 430 пострадали. Преступника застрелила полиция. Среди погибших оказались 37 иностранцев, включая двух россиянок.