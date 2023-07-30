30 июля 2023, 19:00
Сообщество стран Западной Африки не исключило военные меры против мятежников в Нигере
ЭКОВАС допустило применение военных мер против мятежников в Нигере
Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) не исключило, что против мятежников в Нигере придется применить военные меры, если они не выполнят требования властей за неделю. Об этом написало РИА «Новости».
Условие — освобождение и возвращение к власти президента Мохамеда Базума и восстановление конституционного порядка в стране.
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«В случае, если требования не будут выполнены, <…> принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка. <…> Такие меры могут включать применение силы», — процитировало агентство главу комиссии ЭКОВАС Омара Алье Туре.
Организация также анонсировала заморозку активов участников мятежа, их семей и сторонников — и уже приостановила оказание материальной помощи Нигеру. Активы страны в Центробанке ЭКОВАС и коммерческих банках заморозили.
Утром 26 апреля военнослужащие президентской гвардии окружили президентский дворец в столице Нигера, заблокировав в нем Базума с семьей. Через некоторое время военные Нигера объявили о свержении лидера страны.
Россия осудила переворот, назвала его антиконституционным и призвала к восстановлению порядка.
Африка
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