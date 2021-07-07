Сообщения о взломе серверов Республиканской партии США прокомментировали в МИД

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию об атаке на серверы Республиканской партии США хакерами, якобы имеющими отношения к России. Он назвал эти сообщения «небылицами», сообщило РИА «Новости».

По словам Рябкова, подобные слухи выдумываются теми, кому невыгодно налаживание отношений между Россией и США.

«Поэтому придумываются разного рода небылицы, разного рода истории рассказываются, которые не имеют под собой не то что никаких оснований, а даже никаких поводов для появления таких историй просто не существует», — сказал Рябков.

Ранее Bloomberg написал, что серверы национального комитета Республиканской партии взломали хакеры, связанные с РФ. После этого республиканцы опровергли информацию о взломе, написала «Газета.ru».