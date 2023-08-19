Мир 19 августа 2023, 11:10 Сообщения о готовности США к обмену заключенными с Россией сочли спекуляцией Захарова: США анонсируют обмен заключенными с РФ из политических соображений РИА «Новости»

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Сообщения американских СМИ о готовности США рассмотреть новый обмен заключенными с Россией — не более чем «спекуляции», сообщила РИА «Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, американцы пытаются заработать «политические очки», а судьбы конкретных людей администрацию Белого дома не волнуют.

«В очередной раз призываем американскую сторону в вопросах возможных обменов сосредоточиться на непубличном профессиональном диалоге исключительно по специальному каналу, определенному президентами России и США в 2021 году», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что именно «тихая дипломатия» помогла обменять Виктора Бута и Константина Ярошенко на американцев Тревора Рида и Бриттни Грайнер.

По мнению Захаровой, вместо нагнетания «ненужной шумихи» США следовало бы сосредоточиться на совершенствовании работы пенитенциарной системы. Дипломат указала на то, что заключенных пытают, тюремный персонал обращается с ними жестоко и унижает, их содержат в ужасных санитарных условиях, плохо кормят, не оказывают необходимую медпомощь.

Ранее в СМИ США появилась информация о том, что власти готовы рассмотреть сделку с Россией, в рамках которой нескольких подозреваемых в хакерстве обменяют на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана, осужденного за шпионаж.