Сообщение о смерти первого лидера Белоруссии Шушкевича прокомментировали в Госдуме

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал новость о смерти первого лидера независимой Белоруссии Станислава Шушкевича. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам депутата, имя Шушкевича не исчезнет из истории, поскольку именно он был одним из подписантов Беловежских соглашений.

«Шушкевич, как демократ той самой горбачевской эпохи, конечно, так и не стал никаким олигархом, фактически не продолжил свою политическую карьеру, иногда оставаясь комментатором событий. С приходом Александра Лукашенко такие возможности для него стали закрываться. Можно сказать, что он просуществовал до своей сегодняшней кончины фактически в полубезвестности, хотя фамилия его, конечно, из истории не пропадет, так как он был напрямую причастен к крупнейшему событию XX века — распаду СССР, как человек, подписавший вместе с Вячеславом Кебичем от лица Белоруссии те самые Беловежские соглашения», — сказал Затулин.

Он также отметил, что Шушкевич принадлежал к той части белорусской элиты, которая сделала вывод из перестройки и воспользовалась шансом на обособление.