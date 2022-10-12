СМИ написали об ударах по Киеву | 360°

Мир 12 октября 2022, 09:27 Поделиться Telegram

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Viber СМИ написали об ударах по Киеву «Украина.ру»: зафиксированы прилеты по Киеву РИА Новости

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Удары наносятся по Киеву. О прилетах в украинской столице сообщило издание «Украина.ру» в своем Telegram.

«Сообщают о прилетах в Киеве», — сказано в сообщении издания.

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Ранее 12 октября сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Киеве, Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях Украины. Людей попросили оставаться в Укрытиях.

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Также, по данным СМИ, в Николаевской области раздались взрывы.

Россия с 10 октября наносит массированные удары по объектам украинской инфраструктуры, в ряде регионов страны возникли проблемы со светом. Таким образом российские власти ответили на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила, что за ним стоит глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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