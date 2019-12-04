Sony удалила промо-ролик PlayStation после обвинений в плагиате

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Ролик, о котором идет речь, представлял собой нарезку из главных релизов игр на PlayStation 4 за конец 2019 и начало 2020 года. Между собой их объединял мультфильм, герой которого попал в мир видеоигр в своем сне.

Однако пользователи из разных стран при просмотре ролика обнаружили очевидное сходство многих сцен этого мультфильма-связки с фрагментами из других анимационных роликов — музыкальных клипов, а также анимационных сериалов и короткометражек.

Большое количество сцен создатели промо-ролика взяли из работ студентов французской школы анимации Gobelins. Однако сами авторы анимации своего согласия на заимствование их творений не давал. Более того, они даже не знали об этом — и не получили за использование их авторских работ никаких денег. Это подтвердил один из студентов школы.

«Я учусь в Gobelins и уже поспрашивал в разных группах. Никого об этом не предупреждали и ничего не платили, по крайней мере, насколько мне известно», — написал он в своем Twitter.

Sony прислушалась к обвинениям пользователей социальных сетей и удалила ролик, однако на YouTube осталась его перезалитая копия. Никаких официальных комментариев насчет ситуации с плагиатом от компании пока не поступало. Известно, что над созданием этого промо работал режиссер Кевин Бао, а также несколько художников.