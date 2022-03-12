Sony Pictures попрощалась с Россией

Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment решила приостановить деятельность в России. Причиной стали события на Украине. Об этом со ссылкой на служебную записку главы компании Тони Винчикерра сообщило издание Variety.

Главный исполнительный директор Sony Pictures в своем обращении к сотрудникам заявил, что корпорация сделала такой шаг для поддержки многих других компаний, остановивших работу в РФ.

В связи с этим Sony Pictures отложила цифровые премьеры в РФ многих проектов, включая фильм «Человек-паук. Нет пути домой», закрыла россиянам доступ к стриминговому аниме-сервису Crunchyroll, заморозила сделки по дистрибьюции контента на телевидении.

Sony Pictures также пожертвовала два миллиона долларов на гуманитарную помощь украинцам.

Ранее о приостановке деятельности в России также объявила американская компания Disney. Перед этим стало известно о прекращении работы в России стримингового сервиса Netflix. Теперь голливудские фильмы могут совсем исчезнуть из российского кинопроката, передавало ИА НСН.