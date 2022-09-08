Россия без песен Майкла Джексона: Sony Music решила уйти | 360°

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Россия без песен Майкла Джексона: Sony Music решила уйти

Billboard: компания Sony Music решила окончательно покинуть Россию

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Музыкальная компания Sony Music решила полностью уйти из России. Об этом написал Billboard.

Компании принадлежат права на творчество самых известных мировых исполнителей. Весь этот каталог станет вскоре недоступен для жителей РФ. Компания утверждает, что решение окончательное.

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Российское подразделение перейдет под местную управляющую компанию. Ее создала бывший директор Sony Music Russia Арина Дмитриева. Заявление о регистрации новой компании опубликовали 25 августа на сайте Федеральной налоговой службы России.

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Компания потребовала удалить все песни Эда Ширана, Гарри Стайлза, Childish Gambino, Дженнифер Лопес, Майкла Джексона.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил, что киностудии Disney и Sony решили снова показывать свои фильмы на российском широком экране. Для этого они ищут пути параллельного импорта.

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