Сонные автобусные туры появились в Гонконге

В Гонконге запустили специальные автобусные туры для тех, кто мечтает выспаться. Продолжительность такой поездки продлится пять часов. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

По словам организаторов, этот тур создан специально для тех, кто не может уснуть дома или у кого не хватает времени на сон. Кроме того, многие жители Гонконга уже привыкли спать в транспорте по дороге на работу, написала «Свободная пресса».

Участникам тура разрешается взять с собой свою подушку и одеяло. Билеты на первый пятичасовой рейс были раскуплены практически мгновенно.