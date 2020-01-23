Сомали признали самой коррумпированной страной. Россия заняла 137-е место в рейтинге

Максимальное количество баллов — 100. Это означает, что в стране нет коррупции. По итогам 2019 года, на первом месте с показателем 87 баллов оказались Дания и Новая Зеландия. На втором — Финляндия (86 баллов), а третье место с 85 баллами разделили Сингапур, Швейцария и Швеция. Также в топ-10 самых свободных от коррупции стран попали Германия, Люксембург и Нидерланды.

Замыкают этот список Сирия (13 баллов), Южный Судан (12 баллов) и Сомали (9 баллов). Россия заняла 137-е место в рейтинге с показателем 28 баллов из 100 возможных и поднялась на одну строчку. Такие же результаты у Доминиканской республики, Кении, Либерии, Ливана, Мавритании, Папуа-Новой Гвинеи, Парагвая и Уганды.

Россию опережают 11 стран бывшего СССР — Эстония (74 балла), Литва (60 баллов), Латвия и Грузия (по 56 баллов), Белоруссия (45 баллов), Армения (42 балла), Казахстан (34 балла), Молдавия (32 балла), а также Азербайджан, Киргизия и Украина (по 30 баллов).

Transparency International пользуется результатами опросами экспертов и бизнесменов, которые каждый год проводят разные международные организации.