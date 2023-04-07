Мир 07 апреля 2023, 03:11 Соловьев призвал ударить по Киеву ядерным оружием Журналист Соловьев призвал нанести ядерный удар по Киеву, а не ждать контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Телеведущий Владимир Соловьев предложил России применить тактическое ядерное оружие и ударить по столице Украины. Такой радикальный шаг он аргументировал тем, что Вооруженные силы Украины планируют контрнаступление. Об этом журналист заявил в эфире программы «Полный контакт».

«В чем проблема? А, нельзя применять ядерное оружие. Для чего они разрабатывались? Для сдерживания. Ну и как, сдержали?» — задался вопросом Соловьев.

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Он предложил использовать тактическое ядерное оружие в местах расположения украинских баз и командных центров. Также телеведущий допустил удар по центру принятия решений в Киеве.

Журналист добавил, что бойцы ВСУ обстреливают территорию России и убивают мирных жителей без угрызения совести.

«Так мы тактическим долбанем!» — заявил он.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации вменил фигурантам уголовного дела о подготовке покушения на Соловьева участие в террористической организации и еще ряд менее тяжких преступлений. Первоначально задержанных обвинили во вмешательстве в профессиональную деятельность журналиста, а также в попытке применения насилия в отношении телеведущего.