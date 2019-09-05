Соловьев предрек Украине новые конфликты внутри страны

«Брали исключительно как заложника»: Соловьев — об освобождении Вышинского Подробнее

По его мнению, нынешняя украинская администрация ведет государство «путем России девяностых». Это уже негативно сказывается на экономическом состоянии некоторых областей. Также борьба президента Владимира Зеленского с контрабандой может вызвать недовольство жителей ряда регионов, добавил журналист.

«Вы сейчас довели до обнищания ряд областей, забрав у них „контрабас“. А там серьезные люди с серьезным оружием. И они скажут: „А зачем нам такая Украина?“. И вы будете бороться уже с ними», — сказал Соловьев.

Телеведущий считает, что Киеву в будущем придется «забыть о Донбассе», чтобы уделить внимание решению более серьезных конфликтов.

«У вас другие войны будут на территории!» — дал прогноз на будущее Соловьев.

Украинские власти весной 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после госпереворота в стране. Для урегулирования ситуации была создана контактная группа в Минске. Она за пять лет приняла три документа, которые предусматривают шаги по решению конфликта. Тем не менее столкновения между противоборствующими сторонами до сих пор идут.

Зеленский не раз говорил, что считает своей ключевой задачей на посту президента прекратить гражданский конфликт в Донбассе. Однако, по словам полпреда России Бориса Грызлова, новая власть в Киеве не выполняет свои обещания о мире. Об этом сообщило РИА «Новости».