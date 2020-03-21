Соловьев ответил цитатой из басни Крылова на обвинения США

Российский журналист Владимир Соловьев ответил на обвинения Госдепартамента США моралью из басни Крылова «Волк и Ягненок». По его словам, это «вся суть политики» США.

Ранее представитель американского внешнеполитического ведомства обвинил Россию во враждебных действиях в энергетической сфере. «Я приводил примеры ряда случаев, <…> когда Россия использовала энергетику как враждебный игрок для враждебных целей. Пусть этот факт говорит сам за себя», — отметил он.

На это Владимир Соловьев удивился и указал в интервью РИА ФАН, что не Россия, а США грешат тем, что постоянно чинят препятствия различным энергодобывающим компаниям, в том числе и российским.

« Какие-то басни Крылова начинаются, ей-богу. „Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать“ — в этой цитате из рассказа известного баснописца заключается вся суть политики Соединенных Штатов», — заявил журналист.