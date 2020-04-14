Соловьев оценил заявление Лукашенко о COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александра Лукашенко ранее заявил об отсутствии в стране умерших от COVID-19. Его слова не оставил без внимания российский телеведущий Владимир Соловьев.

«Тогда можно сказать, что никто в мире вообще не умер от COVID-19», — заявил журналист в эфире Соловьев Live.

Также участвовавший в беседе главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников рассказал, что на фоне коронавирусной инфекции могут обостряться другие заболевания. В его больницу многие поступают по совершенно иным причинам, но впоследствии у них обнаруживается коронавирус, объяснил медик.

«Получается, что, может быть, COVID-19 бессимптомный, при других заболеваниях он обостряется и начинает тебя добивать», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что все инфицированные 2019-nCoV в Белоруссии умерли не от последствий заражения, а от букета имевшихся у них хронических заболеваний. При этом в стране на сегодняшний день более 2,5 тысячи инфицированных, скончались 26 пациентов.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировали порядка 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекции, жертвами стали уже больше 110 тысяч человек.