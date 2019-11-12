«Нацисты пытаются травить еврея»: Соловьев отреагировал на уголовные дела СБУ против него

Известный российский журналист Владимир Соловьев попал под досудебное расследование на Украине. Его начала СБУ после заявления народного депутата фракции «Европейская Солидарность» Алексея Гончаренко. Но сам ведущий не удивился ситуации и заявил «360», что в действиях украинской стороны нет «ничего нового».

«Не возбудили пока [дело]. Там написано, что проводится проверка. Там написано, что СБУ проводит проверку. Ну, а что с них взять. Наверно, заведут. Это же неудивительно, когда нацисты и бандеровцы пытаются травить еврея. Это абсолютно в логике бандеровского государства», — сказал Соловьев.

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Он отметил, что начатое расследование показывает отношение Украины к свободе слова и праву журналиста на высказывание своей точки зрения. Поэтому в действиях СБУ нет «ничего нового».

«Анекдот состоит в том, что заявление подал некто Гончаренко, который с радостью рассказывал, как они пошли и сожгли в Одессе палаточный лагерь. То есть один из карателей Одессы, один из убийц, которые себя проявили в Одессе. Вот он радостно, что-то там подал. Чему удивляться?» — продолжил ведущий.

По словам Соловьева, даже если СБУ заведет уголовное дело, то это ни к чему не приведет. В качестве примера журналист привел Народного артиста СССР Юрия Левитана, который был евреем.

«Вот представьте, нацистская Германия возбуждает уголовное дело против Левитана. Ну и? Я ни в коей мере не сравниваю себя с Левитаном, а вот этим ребятам есть о чем подумать», — подчеркнул он.

Речь идет о заявлении Алексея Гончаренко, который попросил СБУ возбудить уголовные дела против Соловьева.

«Пришел ответ из Службы Безопасности Украины на мое заявление о преступлениях этого негодяя. Хорошие новости! Открыто два уголовных производства <…> Это уже большой шаг вперед», — написал в Fасеbооk Гончаренко.

Свой пост он сопроводил фотографией письма СБУ, в котором сказано о досудебном расследовании. В качестве преступления упомянуто «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Источник фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Гончаренко пояснил, что следствие будет проводиться на Украине, но страна сможет подать запрос в Италию. Депутат заявил, что у журналиста там дача и он может лишиться вида на жительство и попасть под санкции.