Соловьев окрестил вурдалаком премьера Гончарука за лозунг «Слава Украине»
«Что это? Это историческое беспамятство? Это тупость! Кто эти люди? Кто эти вурдалаки, неожиданно поднявшиеся на земле, политой кровью их отцов и дедов, которые воевали с нацизмом», — приводит РИА «Новости» слова телеведущего Владимира Соловьева.
Он напомнил, что воевавшие за Гитлера украинские националисты убивали людей выкрикивая эти слова, в то время как у премьер-министра Украины Алексея Гончарука «в голове ничего не щелкает».
«Слава Украине! Героям слава!» — это лозунг Украинской повстанческой армии* под руководством Степана Бандеры. В последние годы на Украине этой фразой пользуются даже высокопоставленные лица. Ранее ЦРУ опубликовало секретные данные разведки, где Бандеру называют «профессиональным агентом Гитлера».
* Запрещенная в России экстремистская организация.