Соловьев окрестил вурдалаком премьера Гончарука за лозунг «Слава Украине»

Украинские власти прилетели в Давос с желанием заполучить инвесторов. Однако вряд ли кто-то захочет вкладывать деньги в экономику страны, если ее премьер пользуется нацистскими лозунгами. Гончарук закончил речь «Славой Украине!», за что Соловьев окрестил его «вурдалаком».

«Что это? Это историческое беспамятство? Это тупость! Кто эти люди? Кто эти вурдалаки, неожиданно поднявшиеся на земле, политой кровью их отцов и дедов, которые воевали с нацизмом», — приводит РИА «Новости» слова телеведущего Владимира Соловьева.

Он напомнил, что воевавшие за Гитлера украинские националисты убивали людей выкрикивая эти слова, в то время как у премьер-министра Украины Алексея Гончарука «в голове ничего не щелкает».

«Слава Украине! Героям слава!» — это лозунг Украинской повстанческой армии* под руководством Степана Бандеры. В последние годы на Украине этой фразой пользуются даже высокопоставленные лица. Ранее ЦРУ опубликовало секретные данные разведки, где Бандеру называют «профессиональным агентом Гитлера».

* Запрещенная в России экстремистская организация.