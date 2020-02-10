Соловьев обозвал мэра Львова

Российский телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей передачи на канале «Россия 1» обозвал «сволочью» мэра Львова Андрея Садового. Накануне украинский чиновник выставил условия для передачи праха советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.

Садовой заявил, сто решать этот вопрос можно только после того, как Россия вернет в Киев задержанных украинцев. И даже после этого вопрос нужно будет согласовать на уровне Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел.

«А эта сволочь считает себя христианином?» — Спросил Соловьев.

Телеведущий считает подобные рассуждения по отношению к памяти о Победе в Великой Отечественной войне — «оскорбительными».

«Мы люди, живущие в атмосфере уважения к подвигу и павшим в бою, понимаем, что сама идея, высказанная Садовым, совершенно омерзительна», — добавил Владимир Соловьев.

Он подчеркнул, что слова мэра Львова «противоречат нашему общему прошлому, общему пониманию и уважению прав и людей». Впрочем, после заявлений Садового, «у нас общего прошлого» с ним.

Ранее Соловьев остановил решивших подраться из-за евреев гостей. Гости шоу не сумели прийти к единому мнению, обсуждая освобождение концлагерей.