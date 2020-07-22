Соловьев назвал ошибкой решение Зеленского по ситуации в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который захватил заложников в Луцке. Телеведущий Владимир Соловьев назвал такой поступок «грубейшей ошибкой».

Журналист в своем Telegram-канале пояснил, почему украинскому лидеру не стоило вести себя подобным образом.

«Зеленский выполнил требования террориста и записал видеообращение. Грубейшая ошибка. Открыл врата ада», — заявил Соловьев.

Он предположил, что после Луцка «пойдет захват за захватом»: злоумышленники будут знать, как поступит власть.

«Теперь террористы знают, что власть можно продавить», — подчеркнул Соловьев.

Накануне в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами. СБУ назвала происходящее терактом. 44-летний Максим Кривош требовал, чтобы первые лица Украины записали видео, где назвали бы себя «террористами в законе» и посоветовали посмотреть фильм «Земляне». Зеленский разместил на своей странице в Facebook ролик, но потом удалил его.

Вечером всех заложников освободили, а Кривоша задержали. Против него возбудили два уголовных дела.