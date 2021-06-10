Солнечное затмение прошло на Земле. Вот как это было

Сегодня жители Земли могли наблюдать солнечное затмение. Астрономы сообщали, что оно будет кольцеобразным. Однако, судя по фото в соцсетях, полностью эту фазу затмения увидеть никто так и не смог.

Затмение началось в Северной Америке и закончилось на российском Дальнем Востоке. Его максимальная фаза наступила в 13:40 по московскому времени. В это время на виду остался только тонкий край солнечного диска. Лучше всего эту фазу должно было быть видно в Онтарио, Гренландии и на Северном полюсе.

На снимках, которыми делились пользователи, Солнце походило на месяц. Авторы фото признались, что хотя затмение и не было кольцеобразным, увиденное их все равно очень впечатлило.

Один из пользователей признался, что сделать снимок мечты ему помешали облака, но это совершенно не значит, что он ушел совсем с пустыми руками.

Житель Перми показал фото затмения, на которых Солнце похоже на надкусанное яблоко.

Девушка из Архангельска пыталась разглядеть затмение через дискету.

Удалось увидеть редкое явление даже в Санкт-Петербурге, где солнце и так не самый частый гость.

Конечно, были и те, кому помешало пасмурное небо. Своей печалью люди также делились в Сети.

«Какое чудесное солнечное затмение. Да благословит Господь уэльскую погоду», — с сарказмом написал британский журналист Марк Рис.

А кто-то решил не просто наблюдать, но и улучшить затмение с помощью бумаги и ручки.