Мир 09 января 2024, 02:31 Солиста группы «Щенки» проверят на пропаганду ЛГБТ после выхода на сцену с носком на паху Глава ФПБК Бородин призвал проверить на пропаганду ЛГБТ вокалиста группы «Щенки» Freepik

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Генеральная прокуратура проверит солиста группы «Щенки» Максима Тесли на пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы публикации отметили, что активист и глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин решил обратиться к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить действия Тесли на недавнем концерте.

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На мероприятии вокалист вышел практически голым. Его половой орган прикрывал один носок. Мужчина говорил с публикой в таком виде и исполнял треки. Как сообщили очевидцы, на одной из песен артист даже снял костюм.

Похожим внешним видом стал известен рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев). Он пришел на вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в Московском клубе «Мутабор» в одном носке на паху. На мероприятии дресс-код предполагал минимум одежды, поэтому вокалист выбрал подобный «наряд». После случившегося его арестовали на 15 суток.