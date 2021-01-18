Солиста группы Iced Earth арестовали после штурма Капитолия

Лидера американской хеви-метал-группы Iced Earth Джона Шаффера арестовали после участия в штурме Капитолия. Музыканту предъявили сразу шесть обвинений. Об этом сообщила пресс-служба подразделения ФБР в Индианаполисе.

«Джон Шаффер был арестован в связи с инцидентом 6 января в Капитолии. Шафферу предъявлено шесть обвинений, включая участие в акте физического насилия в здании Капитолия. Шаффер, предположительно, был среди бунтовщиков, опрыскавших полицию Капитолия „спреем от медведей“», — сказано в сообщении ФБР в Twitter.

Согласно информации СМИ, лидер группы попал на одну из фотографий, сделанную во время штурма здания. Мужчина оказался среди толпы протестующих. Позже его лицо появилось на плакате ФБР вместе с другими участниками беспорядков. Правоохранители просили в соцсетях помочь установить личности всех людей.

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа 6 января штурмовали Капитолий. Им удалось захватить здание, но позже всех протестующих вытеснила полиция. Конгресс утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших выборах. Трамп же пообещал мирно передать власть новому лидеру страны.