  • Солист Backstreet Boys подал в суд на брата из-за угроз беременной жене

    19 сентября 2019, 17:32

    Дарья Бунякова

    Участник популярной группы Backstreet Boys Ник Картер обратился в суд с просьбой защитить свою семью от младшего брата Аарона Картера. По словам певца, родственник угрожал убить его беременную жену. Об этом сообщил портал TMZ.

    Солисту Backstreet Boys удалось получить временный запретительный приказ, согласно которому Аарон не имеет права подходить к нему, супруге и другим членам семьи на расстояние менее 100 футов (30 метров — прим.ред.).

    Как объяснил Картер, ему пришлось обратиться в суд, так как не оставалось другого выбора и «в свете все более тревожного поведения Аарона и его признания в намерениях убить беременную жену».

    В свою очередь младший брат певца заявил, что был «поражен обвинениями, выдвигаемыми против» него. Аарон утверждал, что не желал никому вреда, а особенно своей семье. Кроме того, он отметил, что не видел старшего брата уже четыре года.

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    Раньше родственники Аарона неоднократно сообщали о проблемах его психического здоровья. Во время участия в шоу «The Doctors» молодой человек вел себя странно и складывалось впечатление, что он страдает шизофренией, расстройством личности и маниакальной депрессией. Сам Аарон опроверг какие-либо проблемы с психикой.

    «Мы любим нашего брата и искренне надеемся, что он получит надлежащее лечение, в котором он нуждается, прежде чем ему или кому-либо еще будет причинен какой-либо вред», — сказал Ник Картер.

    Теперь стороны ждет заседание суда по по постоянному запретительному приказу, которое назначено на 16 октября 2019 года.