Солист Backstreet Boys подал в суд на брата из-за угроз беременной жене

Солисту Backstreet Boys удалось получить временный запретительный приказ, согласно которому Аарон не имеет права подходить к нему, супруге и другим членам семьи на расстояние менее 100 футов (30 метров — прим.ред.).

Как объяснил Картер, ему пришлось обратиться в суд, так как не оставалось другого выбора и «в свете все более тревожного поведения Аарона и его признания в намерениях убить беременную жену».

В свою очередь младший брат певца заявил, что был «поражен обвинениями, выдвигаемыми против» него. Аарон утверждал, что не желал никому вреда, а особенно своей семье. Кроме того, он отметил, что не видел старшего брата уже четыре года.

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Раньше родственники Аарона неоднократно сообщали о проблемах его психического здоровья. Во время участия в шоу «The Doctors» молодой человек вел себя странно и складывалось впечатление, что он страдает шизофренией, расстройством личности и маниакальной депрессией. Сам Аарон опроверг какие-либо проблемы с психикой.

«Мы любим нашего брата и искренне надеемся, что он получит надлежащее лечение, в котором он нуждается, прежде чем ему или кому-либо еще будет причинен какой-либо вред», — сказал Ник Картер.

Теперь стороны ждет заседание суда по по постоянному запретительному приказу, которое назначено на 16 октября 2019 года.