Мир 15 января 2023, 20:48 Солгавшего в биографии конгрессмена захотели отправить в отставку Комитет по надзору: конгрессмена Сантоса уволят, если найдут финансовые нарушения Pixabay

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Американского конгрессмена, солгавшего в биографии перед выборами, могут лишить поста, если найдутся нарушения при финансировании его избирательной кампании. Об этом в интервью CNN заявил председатель комитета по надзору Джеймс Комер.

«Если он нарушил законы о финансировании кампании, его исключат из конгресса», — заявил Комер.

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Комер назвал республиканца Сантоса «плохим парнем» и отметил, что не одобряет его способ попадания в конгресс. Однако Сантос — не первый политик, избранный в конгресс обманным путем.

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«Он попадет под строгое расследование, необязательно из-за лжи, но из-за потенциальных нарушений при финансировании кампании», — добавил Комер.

В конце декабря представитель Республиканской партии США в конгрессе Джордж Сантос признался, что солгал в биографии. СМИ выяснили, что резюме Сантоса обнаружена лживая информация о происхождении, образовании и прошлой работе. Спустя неделю после разоблачения республиканец заявил, что ему стыдно из-за попытки приукрасить резюме.