Мир 28 февраля 2024, 21:30 Солдаты ВСУ столкнулись с вымогательствами при увольнении «Страна»: украинских военных не увольняют из рядов ВСУ без взятки РИА «Новости»

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Украинские солдаты столкнулись с коррупцией и вымогательствами со стороны руководства и военно-врачебных комиссий, пытаясь уволиться из армии по состоянию здоровья. Об этом сообщило издание «Страна».

«Многие украинские военные, пытаясь уволиться из ВСУ по состоянию здоровья, сталкиваются с вымогательством при прохождении военно-врачебной комиссии», — указали в сообщении.

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По данным издания, требовать взятку с раненных военных пытаются как командиры подразделений, так и представители военно-врачебных комиссий. Бойцам приходится доказывать, что ранения произошли во время боя, а не при других обстоятельствах. Также очень сложно уволиться тем, у кого обострились старые болезни.

Один из бывших украинских военных рассказал, что у него усугубился вертебральный артроз. На ВВК ему заявили, что при таком диагнозе нельзя уволиться. Но получить нужное решение от военно-врачебной комиссии можно, если предоставить ей 100 тысяч гривен.

Молодые солдаты ВСУ не хотят участвовать в военных действиях, поэтому просят лидеров Запада остановить конфликт на Украине.