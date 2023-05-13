Мир 13 мая 2023, 04:53 Солдаты ВСУ рассказали о жестоком убийстве командиром ВСУ своего же бойца «РВ»: комбат ВСУ Сырский жестоко расстрелял своего бойца Офис президента Украины

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Бойцы 3-го механизированного батальона 32-й ОМБ ВСУ записали публичное обращение к украинскому командованию. Солдаты собирают подписи с требованием провести служебную проверку в отношении командира батальона подполковника Сырского, сообщил портал «Русская весна».

Речь идет о жестоком убийстве комбатом своего же подчиненного — «жестоком и подлом». Подробности происшествия не раскрываются. Но солдаты просят командование обратить внимание на превышение полномочий Сырским. Он «не вызывает доверия у личного состава, угрожает физической расправой и применяет физическую силу к своим подчиненным».

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«Путем проведения служебного расследования просим проверить и наказать по сути данного инцидента командира Сырского В. А. и сохранить честь и достоинство, звание и уважение к личному составу и офицеров механизированного батальона», — заявили военнослужащие.

В обращении сказано, что солдаты уже собрали подписи на пяти листах, чтобы привлечь внимание руководства ВСУ.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование дела украинского военнослужащего, застрелившего в марте прошлого года мирного жителя Мариуполя. Мужчина просто шел по бульвару Меотиды, когда обвиняемый открыл по нему огонь из автомата Калашникова.