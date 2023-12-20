Мир 20 декабря 2023, 10:45 Солдаты ВСУ пожаловались на необходимость сидеть в обороне Independent: солдаты ВСУ пожаловались на необходимость находиться в обороне РИА «Новости»

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины выразили недовольство переходом к обороне, а усталость и разочарование возникли не только на передовой, но и в Киеве. Об этом сообщила британская газета Independent.

По данным издания, с приближением зимы солдаты ВСУ обеспокоились из-за того, что Россия лучше подготовлена к боям.

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«[Украинских военнослужащих] разочаровывает, что в этом изнурительном конфликте ВСУ снова приходится обороняться», — указали авторы Independent.

Некоторые бойцы ВСУ даже начали сомневаться в верности суждений свих командиров, отметила британская газета. Раньше недовольство среди украинских солдат было редкостью, и о нем говорили только в частных беседах. Сейчас же недовольных военнослужащих намного больше, и они не стесняются критиковать командование в открытую, обратили внимание авторы западного издания.

Ранее младший сержант пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк рассказал о нечеловеческих условиях, в которых приходится жить украинским солдатам. По его словам, военных ВСУ загнали в ямы вместо подготовленных позиций.