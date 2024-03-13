Мир 13 марта 2024, 09:37 Солдаты ВСУ пожаловались, что отсутствие ротации убивает их мотивацию FT: отсутствие ротации подрывает боевой дух солдат ВСУ

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Украинские военнослужащие пожаловались, что из-за отсутствия ротации у них нет мотивации и падает боевой дух. Военное руководство из-за нехватки солдат отменяет им отпуска. Об этом написала западная газета Financial Times.

«Два года без перерыва, без ротации, конечно, боевой дух низкий, это убивает мотивацию», — рассказал один из собеседников издания.

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По его словам, за последние два года у них было лишь 25 дней отпуска. Бессрочная служба, когда нет ротации кадров, это одна из причин, почему украинцы не хотят на фронт, пояснил военнослужащий.

На Украине разрабатывают закон о мобилизации. В текущей редакции указано, что через 36 месяцев военнослужащий будет демобилизован. В ряды ВСУ хотят набрать порядка 500 тысяч человек, в том числе женщин.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что власти решили сформировать отряды ВСУ из заключенных.