Мир 04 сентября 2023, 23:41 Солдаты ВСУ начали выводить из себя украинских генералов — СМИ Handelsblatt: украинские бойцы подрываются на минах времен Второй мировой войны Unsplash

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Украинские солдаты подрываются на минах времен Второй мировой войны. Этим они выводят из себя генералов ВСУ, рассказал газете Handelsblatt рядовой ВСУ с позывным Лютый.

«Когда мы захватываем траншеи, взрываются мины-ловушки», — пояснил он.

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Когда бойцы ВСУ успешно проходят открытую местность, они укрываются в окопах. В них украинских военных «встречают» старые мины времен СССР. Из-за этого солдаты «разлетаются в клочья», подчеркнул Лютый.

При обнаружении заминированной территории на помощь ВСУ приходят саперы. Однако их приходится долго ждать. Это раздражает генералов украинской армии, которые заставляют военных идти дальше, не беспокоясь об их безопасности.

Но не все бойцы ВСУ выполняют подобные приказы. Один из украинских солдат рассказал газете, что к ним относятся как к пушечному мясу. Также, по его словам, ВС России превратили жизнь военных ВСУ в кошмар.

Президент Владимир Путин охарактеризовал неудачное контрнаступление киевского режима. По его словам, это нельзя назвать даже пробуксовкой. На сегодняшний день украинский контраступ провалился, констатировал российский лидер.